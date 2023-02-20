Міністр оборони пояснив, чому «Укроборонпром» не може конкурувати з приватними підприємствами

Обʼєднання багатопрофільних підприємств різних галузей оборонної промисловості України «Укроборонпром» наразі не є достатньо ефективною структурою для задоволення військових потреб ЗСУ.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

«Це не завод, це система управління, і там є свої проблеми. Вони не завершили реформування, бо почалася відкрита фаза війни. Вони з коліс роблять усе, що можуть. Наприклад, ремонтують і відновлюють нашу техніку — танки, БМП, БТРи. Мало того, танки, які ми привозили від партнерів з Польщі, Чехії і так далі, вони не були готові до бою. У них, наприклад, не було динамічного захисту. Його змогли налагодити фахівці «Укроборонпрому» — і танки швидко пішли воювати», — пояснив він.

Міністр каже, що підприємства в умовах війни не встигають наростити виробництво у великих обʼємах.

«Яка в них проблема? Гроші. На сьогоднішній день усі програми, які має реалізувати «Укроборонпром» — ракетна і протиракетна програми — це мільярди. Але є нюанс. Я як міністр оборони не можу бути інвестором. Я не можу інвестувати наперед у виробництво. Я купую готовий товар, бо він мені зараз потрібен на полі бою. А якщо завтра прийде до мене «Укроборонпром» і скаже: «Дай мені грошей наперед, я розвиватиму виробництво», то я не дам. Я скажу: «Іди в банк, бери кредит, працюй як приватний бізнес». У мене ж не просять гроші наперед приватні компанії, що виготовляють ті ж самі БпЛА. Але оскільки у підприємств «Укроборонпрому» багато кредитів і різних фінансових історій в минулому, вони з точки зору банківської культури — ненадійний позичальник, їх не можуть кредитувати, стандарти не пропускають», — зазначив Резніков.

На його думку, директор Юрій Гусєв має знайти рішення, як фінансувати «Укроборонпром», щоб вони стали конкурентними з приватними компаніями.