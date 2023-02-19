Дослідження: Малярійні комарі розширюють зону існування майже на 5 кілометрів щороку

Науковці виявили, що комарі, які переносять малярію, поширюються на нову територію зі швидкістю 4,7 кілометра на рік.

Про це пише Science Alert.

Біолог Джорджтаунського університету Колін Карлсон і його колеги проаналізували межі поширення 22 видів комарів Anopheles між 1898 і 2016 роками. За цей час світ потеплішав щонайменше на 1,2 °С. Через це все більше територій стають придатними для проживання комарів.

Дослідники виявили, що африканські комарі Anopheles щороку поширюються на південь на 4,7 кілометра і піднімаються у висоту на 6,5 метра. Тепер вони живуть на 500 кілометрів ближче до південного полюса та на 700 метрів вище, ніж на початку XX століття.

За словами Карлсона, його дослідження — один із перших вагомих історичних доказів, що зона проживання комарів розширюється з підвищенням температури. Науковці також очікують, що зміни клімату не тільки розширять ареал комарів, але й подовжать їхнє життя.

Дослідники відстежували лише комарів роду Anopheles. Але інші види комарів, зокрема Aedes, що є переносниками вірусів лихоманки денге, чікунгунья та вірусу Зіка, ймовірно, рухаються схожим чином.