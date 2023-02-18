Нідерланди висилають із країни близько десяти російських дипломатів. Вони мають два тижні, щоб залишити країну.

Про це заявив міністр закордонних справ Вопке Хоекстра телеканалу NOS у Гаазі.

Цей крок аргументували тим, що рф продовжує призначати дипломатами офіцерів розвідки.

З 20 лютого Нідерланди також закривають своє генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, а посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим.

«Важливо залишати посольства відкритими як канал комунікації, навіть зараз, коли відносини з росією складніші, ніж будь-коли», — наголосив Хоекстра.

За словами міністра закордонних справ, Нідерланди вирішили дотримуватись чисельного балансу дипломатів: у країну допускатимуть стільки російських представників, скільки нідерландських перебувають в рф.