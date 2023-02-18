Президент Чехії застерігає Європу від очікувань розвалу росії

Новообраний президент Чехії Петер Павел вважає, що ідея розвалу росії після війни з Україною принесе Заходу вкрай багато проблем, зокрема відсутність гарантій безпеки.

Про це він сказав під час дискусії на Українському ланчі в межах Мюнхенської безпекової конференції.

«Я розумію бажання України завершити цю війну, коли всі російські солдати покинуть останній клаптик української землі, і щоб російський президент приїжджав до України і на колінах просив вибачення», — сказав Павел і додав, що можлива ситуація, коли звільнення окупованих територій призведе до більших людських втрат, ніж прийме суспільство.

«Тобто може бути така точка, коли навіть Україна почне думати про інше завершення війни. І ми теж повинні це враховувати, тому що потрібно не тільки чекати кращого, а й бути готовими до гіршого. Тому я б все ж таки закликав бути більш обережними щодо оцінки потенційного завершення цього конфлікту», — сказав президент Чехії.

На його думку, розвал росії небезпечний тим, що не буде з ким домовлятися про майбутні гарантії безпеки для України та Європи.

«З розваленою росією ми матимемо більше проблем, яких ми зараз навіть не розуміємо. Я думаю, набагато краще бути реалістом. Сподіватися на краще, але бути готовими до гіршого», — зазначив Павел.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь закликав союзників вірити в Україну та не готувати її до найгіршого.

«Я дуже уважно слухаю багатьох друзів України. І я бачу, що нам потрібно подолати певну інтелектуальну пастку. Коли ви підтримуєте Україну, потрібно також вірити в Україну та не готувати Україну до найгіршого», — сказав Кулеба.

Він також нагадав, що на торішній Мюнхенській конференції, перед початком повномасштабного вторгнення «мало хто вірив, що ми виживемо».