У США літня пані на ярмарку розбила скульптуру за $42 тисячі. Хотіла перевірити, чи та не гумова

У Маямі на художньому ярмарку сучасного мистецтва Art Wynwood літня пані випадково розбила скульптуру за $42 тисячі. Дама просто хотіла пересвідчитись у тому, що та не гумова, і вдарила по ній. Скульптура впала і розлетілася на друзки.

Про це повідомляє New York Post.

Колекціонер Стівен Гемсон пожартував, що готовий придбати витвір навіть у такому вигляді, оскільки це мистецтво. Автор витвору відомий американський художник Джефф Кунс.

За словами консультанта з мистецтва Bel-Air Fine Art Бенедикта Калуха, скульптура була застрахована, тому ніхто не поніс збитків.