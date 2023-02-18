У Хмельницькому від ранкової ракетної атаки двоє людей отримали поранення

У місті Хмельницький внаслідок ранкової ракетної атаки двоє людей отримали поранення.
Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Олександр Симчишин.
Також у місті пошкоджені три навчальні заклади, майже 10 багатоповерхових житлових будинків, пів тисячі вікон і балконів знищені, пошкоджено частину техніки, зокрема одну приватну автівку.
Пізніше глава ОВА Сергій Гамалій уточнив, що влучання булиу військовий об'єкт і біля зупинки громадського транспорту. Двоє цивільних, чоловік і жінка, звернулися до медиків. Чоловік має осколкове поранення, під час атаки він був у маршрутці.
- Уранці 18 лютого росія запустила по Україну чотири ракети, дві з них вдалось збити. Під час повітряної тривоги у Хмельницькому пролунали два вибухи.