Білий дім: «ПВК Вагнера» втратила в Україні вбитими та пораненими понад 30 тисяч людей

Від початку повнтомасштабного вторгнення росії в Україну «ПВК Вагнера» втратила понад 30 тисяч людей — вбитими і пораненими.

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі, цитує BBC.

Близько 9 тисяч з них убиті, при цьому лише половина — у період із середини грудня 2022 року. А близько 90% убитих у грудні — завербовані з російських вʼязниць.

«Вони поводяться зі своїми новобранцями, переважно із засудженими, як з гарматним мʼясом, буквально кидаючи їх тут у мʼясорубку нелюдськими способами, не замислюючись. Люди, яких він [Євген Пригожин] щойно вирвав із вʼязниць і кинув на поле бою без підготовки, без спорядження, без організаційного керівництва, просто кинули їх у бій», — зазначив Джон Кірбі.