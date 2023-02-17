У Криму засудили до 8,5 року позбавлення волі колишнього командира корабля ВМС України. Його схопили в окупованому Генічеську

У Криму «суд» засудив колишнього офіцера ВМС України Олексія Кисельова до 8,5 року позбавлення волі. Його схопили в окупованому Генічеську Херсонської області.

Про це пише «Крим.Реалії».

«Суддя Ліліана Соловйова визнала офіцера винним і призначила йому покарання у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі з відбуванням першого року у вʼязниці, а решти терміну в колонії суворого режиму», — зазначили там.

Російська прокуратура вимагала для Кисельова 10 років вʼязниці. Окупанти звинуватили його в «організації незаконного збройного формування або участі в ньому». Вони заявили, що Кисельов брав участь у «батальйоні імені Номана Челебіджихана» та «морській блокаді Криму».

Росіяни спіймали Кисельова в липні 2022 року. Спочатку його катували, а потім перевезли в СІЗО в Криму. Свого часу Кисельов був командиром великого розвідувального корабля ВМС України «Славутич», який росіяни захопили під час анексії Криму.