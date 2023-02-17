Над Північним морем вирує шторм «Отто». У кількох країнах скасували десятки поїздів та поромів, є проблеми зі світлом

Потужний шторм «Отто» пронісся над Північним морем та обрушився на Скандинавські країни.

Про це пише Associated Press.

Влада Фінляндії повідомила, що у вихідні можливі відключення електроенергії. На півдні Норвегії скасували пороми, а в багатьох районах Данії зупинився рух поїздів. Влада рекомендувала не перетинати мости на легких транспортних засобах.

Associated Press

У Копенгагені евакуювали 280 мешканців трьох будинків, побудованих в кінці 1950-х років.

У Шотландії та в північній Англії пориви вітру сягали 130 км/год. Там скасували деякі авіарейси та поїзди. Десятки тисяч будинків на північному сході Англії залишилися без світла.