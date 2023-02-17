Китай заявив про «рішучу перемогу» над коронавірусом

Комуністична партія Китаю заявила, що країна з листопада минулого року, коли стався новий сплеск захворювань, досягла «великої та вирішальної перемоги» в боротьбі з коронавірусом.
Про це повідомляє Xinhua.
Лідер країни Сі Цзіньпін заявив, що Китай зробив «диво в історії людства» — густонаселена країна успішно подолала пандемію.
Китайське керівництво зазначає, що за короткий термін, з листопада минулого року, вдалося «плавно змінити» підхід до боротьби з пандемією, і рішення влади виявилися правильними. Також Комуністична партія заявляє, що смертність від коронавірусної інфекції в КНР «найнижча у світі».
Офіційна кількість загиблих від коронавірусу у Китаї за всю пандемію залишається низькою — 83 150 людей станом на 9 лютого. Ця кількість сильно занижена, вважають дослідники, частково тому, що вона включає лише інфікованих людей, які померли в лікарнях, і не включає тих, хто помер вдома. Хоча точний облік неможливий, епідеміологи працюють над тим, щоб зібрати воєдино таємницю спалаху, який прискорився у грудні. Чотири окремі академічні групи зійшлися в оцінках: хвиля коронавірусу у Китаї, імовірно, убила до 1,5 мільйона людей.
Справжня кількість загиблих має велике політичне значення для правлячої Комуністичної партії, пише The New York Times. На початку пандемії жорсткі обмеження в Китаї суттєво стримували поширення коронавірусу. Сі Цзіньпін представив цей ранній успіх як свідчення переваги Китаю над Заходом — це заява, яку важко підтримувати з великою кількістю загиблих.
- Наприкінці листопада в Шанхаї пройшли протести через жорсткі карантинні обмеження, які діяли від початку пандемії коронавірусу. Такі ж протести почалися в інших містах Китаю. Причиною стала пожежа в багатоповерхівці в місті Урумчі, де загинули 10 людей. Після цього серед людей стала ширитися думка, що загиблі не змогли вчасно втекти, бо будівлю закрили через карантин. Тоді уряд послабив карантин, однак за кілька тижнів у країні стався спалах коронавірусу — імовірно, через слабкий імунітет. Так, у перші 20 днів грудня коронавірусом заразилися 248 мільйонів людей, або майже 18% населення.