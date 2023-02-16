У Лондоні на адресу квартири надійшов лист, який написали більш ніж 100 років тому

Мешканець Лондону Фінлей Глен отримав на свою адресу лист, який відправили у 1916 році.

Про це повідомляє CNN.

«Ми помітили, що рік на ньому був 16-м. Тому ми думали, що це 2016 рік. Потім ми помітили, що на марці був король, а не королева, тому вирішили, що це не міг бути 2016», — розповів Фінлей Глен.

Лист він отримав кілька років тому, але тільки нещодавно відніс його до місцевого історичного товариства, щоб вони могли вивчити його далі.

На конверті стоїть марка номіналом один пенс із зображенням голови короля Георга V. Лист був відправлений у розпал Першої світової війни – більш ніж за десять років до народження королеви Єлизавети ІІ.