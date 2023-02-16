Іспанія першою в Європі запровадила «менструальну відпустку»

Парламент Іспанії остаточно схвалив закон про надання оплачуваної відпустки жінкам, які страждають на сильні менструальні болі. Це перша європейська країна, яка ухвалила такий закон.

Про це повідомляє El Pais.

Закон дає жінкам право на стільки відпусток, скільки їм потрібно, при цьому оплачує таку відпустку державна система соціального забезпечення, а не роботодавці. Як і у випадку з оплачуваною відпусткою за іншими порушеннями стану здоровʼя, тимчасову непрацездатність має затвердити лікар.

Тривалість відпустки через болючі менструації законом не визначена, але уряд пропонував три дні.