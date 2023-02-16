Стенфордський університет: За останні 29 років довжина чоловічого члена збільшилася на 24%

За останні 29 років довжина чоловічого ерегованого пеніса зросла на 24%. Про це ідеться в дослідженні Stanford Medicine.

Доктор медичних наук, професор урології у Стенфордському медичному університеті Майкл Айзенберг та його колеги зібрали дані 75 досліджень, що проводили у період з 1942 по 2021 рік, у яких повідомляється про довжину пеніса 55 761 чоловіка. Команда виявила, що середня довжина статевого члена у стані ерекції збільшилася на 24% за 29 років, і ця тенденція спостерігалася в усьому світі. Айзенберг сказав, що це збільшення може бути ще одним показником того, що впливи навколишнього середовища (забруднене повітря та малорухливий спосіб життя) викликають зміни, повʼязані з репродуктивною функцією.

«Ми провели метааналіз, у якому вивчили всі повідомлення, наскільки нам відомо, про довжину статевого члена. Ми розглянули довжину в розслабленому, розтягнутому та прямому положеннях і створили одну велику базу даних вимірювань. Те, що ми виявили, сильно відрізнялося від тенденцій в інших галузях чоловічої фертильності та здоровʼя. Довжина статевого члена в ерегованому стані збільшується в середньому з 4,8 до 6 дюймів за останні 29 років», — розповів професор Айзенберг.