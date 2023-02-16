Океанографічний інститут уперше показав кадри затонулого «Титаніка» 40-річної давнини

Науковці опублікували раніше невідомі кадри із затонулого «Титаніка». Публікація відзнятого матеріалу присвячена 25-річчю фільму Джеймса Кемерона 1997 року «Титанік».

Про це повідомляє Sky News.

Відео, більшість кадрів з якого раніше не показували публіці, зняли через кілька місяців після того, як дослідники виявили уламки корабля у вересні 1985 року.

Зернисті чорно-білі зображення показують ніс лайнера та деякі перила вздовж однієї з палуб, а також інші частини корабля.

Океанограф Роберт Баллард розповів, що перше, що він побачив, спустившись під воду, була «гігантська стіна з клепаної сталі, яка височіла над нами на 100 з гаком футів».