Науковці встановили, що да Вінчі зрозумів ключовий аспект гравітації за кілька століть до Ейнштейна

Ескізи, знайдені в альбомах Леонардо да Вінчі, свідчать, що він зрозумів суть принципу еквівалентності Ейнштейна за кілька століть до фізика.

Про це пише Live Science.

Сучасні фізики знайшли в ескізах да Вінчі зображення трикутників, утворених схожими на пісок частинками, які висипаються з банки. Виявилося, що да Вінчі описав експерименти з падінням різних предметів. Він уже тоді припустив, що вода і пісок прискоряться за рахунок гравітації — ця ідея прийшла до нього за 400 років до Ейнштейна.

У 1907 році Альберт Ейнштейн уперше сформулював ідею про те, що тяжіння та прискорення еквівалентні. Для цього він задіяв твердження Ісаака Ньютона 1687 року про універсальний закон гравітаційного тяжіння — у ньому йдеться, що всі обʼєкти у Всесвіті притягують один одного із силою, повʼязаною з їхніми масами та обернено пропорційною квадрату відстані, що їх розділяє. Також Ейнштейн розширив ідею Галілео Галілея 1604 року про закон вільного падіння — він стверджує, що без опору повітря всі маси падають з однаковим прискоренням.

«Ми не знаємо, чи проводив да Вінчі подальші експерименти, чи досліджував це питання глибше. Але той факт, що він займався цією проблемою таким чином ще на початку 1500-х років, демонструє, наскільки далеко попереду були його думки», — зазначив професор аеронавтики та медичної інженерії в Каліфорнійському технологічному інституті Морі Гаріб.