Циклон «Габріель» у Новій Зеландії вже забрав життя пʼяти людей. Влада попереджає про нові шторми

Кількість загиблих у Новій Зеландії через циклон «Габріель» зросла до пʼяти людей. Влада продовжує евакуацію людей та оголошує нові штормові попередження.

Про це пише The Guardian.

Премʼєр-міністр країни Кріс Хіпкінс зазначає, що кількість жертв може зрости. Поліція вже зареєструвала 3 455 людей як «неконтактних» — тобто з ними поки немає звʼязку.

«Ми вважаємо, що більшість із тих, з ким не можна звʼязатися, просто не можуть вступити в контакт із близькими, тому поліція віддає пріоритет тим, хто перебуває в ізольованих районах», — сказав премʼєр-міністр.

Він відвідав постраждалі регіони та охарактеризував збитки як досить «великі». До того ж, там все ще необхідні такі базові речі, як вода та їжа. Нова Зеландія вже звернулася по допомогу до інших країн, зокрема до Австралії.

Майже 100 тисяч домогосподарств досі лишаються без світла.