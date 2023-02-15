В Україні почали розсилати повістки до суду через Viber

В Україні з 15 лютого почали розсилати судові повістки та виклики через месенджер Viber — на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень.

Про це Державна судова адміністрація повідомила 15 лютого.

Відтак за замовчанням система документообігу буде відправляти повістку через месенджер, а якщо це неможливо — повістку відправлять SMS-повідомленням.

Це рішення спрямоване передовсім на економію бюджетних грошей. З 00:01 до 12:00 15 лютого, у перший день запуску функції, на Viber відправили 60% повісток. Завдяки цьому за перші пів дня роботи нового сервісу економія для судів (а отже і для держбюджету) перевищила 5 тисяч гривень.