У «Дія. TV» зʼявиться ще один телеканал — CNN International

У додатку «Дія» в послузі «Дія. TV» зʼявиться ще один безкоштовний канал — американський інформаційний телеканал CNN International.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

«Давно мріяли додати до «Дiя. ТV» саме цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться два мільярди людей», — зазначив він.

За його словами, у «Дії» готові до співпраці з іншими іноземними телеканалами і теж можуть додати їх у «Дія. TV».