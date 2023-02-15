У «Дія. TV» зʼявиться ще один телеканал — CNN International

У додатку «Дія» в послузі «Дія. TV» зʼявиться ще один безкоштовний канал — американський інформаційний телеканал CNN International.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.
«Давно мріяли додати до «Дiя. ТV» саме цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться два мільярди людей», — зазначив він.
За його словами, у «Дії» готові до співпраці з іншими іноземними телеканалами і теж можуть додати їх у «Дія. TV».
- Після початку повномасштабного вторгнення Мінцифра запустила послугу «Дія. TV» за підтримки Megogo. Дивитися телеканали в «Дії» можна в розділі «Послуги» — «Дія. TV». Сервіс стане в нагоді українцям, які тимчасово перебувають на окупованих територіях. У «Дія. TV» додали телеканал «Рада», який показує єдиний інформаційний марафон «UA: Разом», музичний М1, телеканал «Піксель» (Всеукраїнська школа онлайн), канал мультфільмів «ПлюсПлюс», FilmUADrama і новини спорту XSPORT.