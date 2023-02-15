Швейцарія відмовилася конфіскувати заморожені російські активи через норми Конституції

Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації заморожених російських активів. Спеціальна робоча група дійшла висновку, що це порушить Конституцію країни.
Про це йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії.
Після міжнародних дискусій і кількох запитів парламенту Федеральна рада попросила адміністрацію вивчити правову ситуацію щодо активів, які зараз заморожені у Швейцарії через санкції проти росії. Швейцарці створили робочу групу під керівництвом Федерального управління юстиції. Вона вирішила, що конфіскація приватних російських активів суперечить Конституції країни.
«Експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правовому порядку і порушує міжнародні зобовʼязання Швейцарії», — ідеться в заяві.
Водночас в уряді Швейцарії наголосили, що продовжать підтримувати Україну незалежно від дискусій про заморожені російські активи.
- Нейтралітет Швейцарії є одним із головних принципів зовнішньої політики країни, який проголошує, що Швейцарія не має права брати участь у збройних чи політичних конфліктах між іншими державами. Однак після повномасштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія доєдналась до санкцій ЄС.
- За словами міністра закордонних справ Ігнаціо Кассіса, Швейцарія вже заморозила активів росіян на 7,5 мільярда франків ($8,2 мільярда).
- Згідно з чинним законодавством Швейцарії, активи не можуть бути конфісковані. Щоб змінити закон, потрібен референдум. Газета NZZ писала, що банки дуже критично поставилися до цієї ідеї, оскільки це може порушувати права власності та підірве статус Швейцарії як фінансового центру. Банкіри вважають це «смертним вироком» для швейцарських банків.