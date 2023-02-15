Швейцарія відмовилася конфіскувати заморожені російські активи через норми Конституції

Уряд Швейцарії відмовився від конфіскації заморожених російських активів. Спеціальна робоча група дійшла висновку, що це порушить Конституцію країни.

Про це йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії.

Після міжнародних дискусій і кількох запитів парламенту Федеральна рада попросила адміністрацію вивчити правову ситуацію щодо активів, які зараз заморожені у Швейцарії через санкції проти росії. Швейцарці створили робочу групу під керівництвом Федерального управління юстиції. Вона вирішила, що конфіскація приватних російських активів суперечить Конституції країни.

«Експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою за швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить Федеральній конституції та чинному правовому порядку і порушує міжнародні зобовʼязання Швейцарії», — ідеться в заяві.

Водночас в уряді Швейцарії наголосили, що продовжать підтримувати Україну незалежно від дискусій про заморожені російські активи.