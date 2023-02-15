У США чоловік відсидів 28 років у вʼязниці за вбивство, до якого не був причетний

В американському штаті Міссурі після 28 років позбавлення волі з вʼязниці випустили місцевого чоловіка Ламара Джонсона. Його засудили за вбивство, до якого він не був причетний.

Про це пише BBC.

Його випустили з-під варти в залі суду, щойно суддя скасував вирок. Він зазначив, що ухвалив таке рішення після того, як двоє свідків надали вичерпні докази невинуватості Джонсона.

Минулого року прокурор Кім Гарднер подала прохання про звільнення Джонсона з вʼязниці після проведення розслідування спільно з юридичною організацією «Проєкт невинуватості». Але в офісі генерального прокурора штату продовжували наполягати на тому, щоб Джонсон залишався у вʼязниці.

Джонсона засудили за вбивство чоловіка Маркуса Бойда у 1994 році. Його вбили двоє невідомих у масках на ґанку будинку Джонсона. Сам Джонсон на всіх засіданнях відкидав звинувачення в убивстві та наголошував, що його не було вдома в цей момент. Рішення про невинуватість Джонсона ухвалили після того, як один зі свідків відмовився від своїх показань, а другий засуджений підтвердив, що стріляв у Бойда з іншим підозрюваним у цій справі.