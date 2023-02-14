Західна розвідка назвала імʼя нового лідера «Аль-Каїди»

Єгипетський екстреміст Саїф аль-Адель зараз є фактичним лідером «Аль-Каїди». Він очолив терористичну організацію після вбивства у серпні 2022 року його попередника Аймана аль Завахірі.

Про це пише The Guardian.

Згідно зі звітом ООН, заснованим на даних розвідки, наданих державами-членами, Адель перебуває в Ірані. «Панівна точка зору держав-членів ООН полягає в тому, що аль-Адель зараз є фактичним лідером «Аль-Каїди». Але це не оголошується через небажання «Аль-Каїди» визнавати смерть Аймана аль Завахірі та факт присутності Аделя в Ірані», — йдеться у звіті.

Питання наступництва в «Аль-Каїді» розвідувальні служби вважають критичним, оскільки бен Ладен і Завахірі навʼязали різні стратегії групі під час свого керівництва. Організація намагається залишатися актуальною, оскільки керівництво все поважнішого віку не в змозі мобілізувати підтримку серед молодих потенційних новобранців.

Західні чиновники сприймають Аделя як грізного й небезпечного лідера, з доведеними організаторськими здібностями та відданістю, що вважається гідним поваги в ісламістських екстремістських колах. Він розпочав свою екстремістську карʼєру в єгипетській організації «Ісламський джихад» у 1980-х роках, і його звинуватили у нападах на посольства США в Східній Африці в 1998 році, що поклало початок міжнародній терористичній кампанії «Аль-Каїди». Міністерство юстиції США пропонує $10 мільйонів за інформацію, яка допоможе його арештувати.