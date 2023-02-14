Вищий антикорупційний суд отримав нову очільницю

Вищий антикорупційний суд очолила суддя Віра Михайленко.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Таке рішення ухвалили на загальних зборах суддів у вівторок. «Попередні кілька спроб були невдалими, і ось ВАКС нарешті отримав повноцінну голову суду», — йдеться в повідомленні.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року головою ВАКС була Олена Танасевич. До сьогодні повноваження голови виконував Олег Павлишин, який має найбільший суддівський стаж. 18 травня 2022 року головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.