Ізраїль уперше почав експортувати нафту до Європи

Ізраїль уперше в історії почав експортувати власну нафту до країн Європи. Її видобували на родовищі Каріш у східному Середземноморʼї.

Про це пише Bloomberg.

Розробкою родовища займається британська компанія Energean.

«Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш», — зазначено в повідомленні.

При цьому плавуча установка Energean є частиною проєкту, який був політично суперечливим через розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами.