Румунія виявила у повітряному просторі метеозонд — в небо підняли винищувачі

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що система повітряного спостереження румунських ВПС виявила у своєму повітряному просторі невелику повітряну ціль.

Ціль виявили близько 12:30, за характеристиками вона нагадувала повітряну кулю-метеозонд.

Влада застосувала всі стандартні процедури з моменту виявлення обʼєкта – під командуванням НАТО два літаки МіГ-21 LanceR румунських ВПС з бойової служби повітряної поліції вилетіли з 86-ї авіабази Фетешті близько 12:40. Їх направили до району, де виявили ціль.

Екіпажі обох МіГ-21 не підтвердили наявність повітряної цілі ні візуально, ні на бортових радарах. Літаки протримали в цьому районі близько 30 хвилин для повного зʼясування повітряної обстановки, після чого повернули на авіабазу.