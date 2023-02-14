Поблизу Польщі винищувачі НАТО перехопили три російські військові літаки

Два нідерландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та вивели їх. Літаки наближалися зі сторони Калінінграда.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Калінінград — це російський анклав на балтійському узбережжі, розташований між членами НАТО та Європейського Союзу Польщею та Литвою.

«Після ідентифікації виявилося, що це був російський Іл-20М Кут-А, який супроводжували два фланкери Су-27. Нідерландські F-35 супроводжували групу на відстані та передали супровід партнерам по НАТО», — йдеться в повідомленні.

Іл-20М Кут-А — це офіційна назва НАТО для російського літака-розвідника Іл-20М, тоді як фланкер Су-27 — для винищувача Су-28.

Міністерство оборони росії не прокоментувало інцидент.