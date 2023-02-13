Airbnb відкриє для бронювання на одну ніч Паризьку оперу. Вартість — €37

Сервіс бронювання житла Airbnb відкриє для бронювання Паризьку оперу (Palais Garnier). Вперше Ложу пошани перетворять на величну спальню, де гості проведуть ніч.

Відвідувачі також зможуть зайти в будинок Фантома, описаний у знаменитому романі «Привид опери».

Також гості отримають:

екскурсію прихованими частинами Палацу, які рідко відвідує публіка (наприклад, приватні архіви Опери та знамените підземне озеро);

приватний балет з одним із артистів балету Opera de Paris.

ексклюзивний концерт у виконанні артистів Паризької оперної академії з шампанським і закусками;

вечерю у Фоє де ла Данс — приватній та історичній танцювальній репетиційній кімнаті за сценою, яку використовують танцюристи для розігріву перед виступом;

екскурсію приватними танцювальними студіями під карнизами культової будівлі опери, де гості зможуть насолодитися видом на горизонт Парижу.

Забронювати ночівлю можна буде в середу, 1 березня 2023 року, о 17:00 за київським часом на цьому сайті. Власне ночівля відбудеться в неділю, 16 липня 2023 року. Одна ніч проживання коштуватиме €37 — на честь номера Ложі пошани.

Для бронювання гість повинен мати перевірений профіль Airbnb, хороший «послужний список» на платформі і бути старше 18 років. Максимальна кількість — дві людини.

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Цей вечір в опері — остання пропозиція Airbnb, повʼязана з відродженням історичного туризму в Європі. У рамках цієї програми компанія пропонує свою підтримку в відновленні та покращенні спадщини опери, включаючи поточний проєкт з відновлення лож Палацу Гарньє.