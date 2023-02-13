У Новій Зеландії вирує циклон — тисячі людей лишилися без світла, а влада евакуює населення

У Новій Зеландії вирує циклон Габріель. Через сильні вітри та дощі в країні скасували сотні авіарейсів, десятки тисяч будинків залишилися без світла, а влада евакуює населення із регіонів, які можуть постраждати найбільше.

Про це пише BBC.

Премʼєр-міністр країни Кріс Хіпкінс зазначає, що найгірше ще попереду. Очікується, що найбільш інтенсивним циклон буде в ніч із понеділка на вівторок.

Влада намагається евакуювати людей із прибережних районів, оскільки побоюється підтоплень через прилив та штормові хвилі. Режим надзвичайного стану поширено майже на третину всієї країни. Хіпкінс закликає жителів тих регіонів, які не потрапили в зону евакуації, все одно бути напоготові і в разі чого негайно виїжджати.

Найбільше циклон зачепив Північний острів країни та найбільше місто Нової Зеландії — Окленд.