Вийшов трейлер фільму «Бачення метелика». На ОМКФ його визнали найкращою повнометражною роботою

Вийшов трейлер найкращого українського повнометражного фільму за версією 13-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Стрічка «Бачення метелика» розповідає про звільнену з російського полону аеророзвідницю та її адаптацію до «нового життя».

«Бачення метелика» — дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму він написав спільно з письменницею та режисеркою Іриною Цілик («Земля блакитна, ніби апельсин», «Я і Фелікс»).

У головній ролі знялась акторка Рита Бурковська, відома за стрічкою «Парфенон» Мантаса Кведаравічюса. Одну з ключових героїнь у картині зіграла драматургиня Наталка Ворожбит (сценаристка «Кіборгів», сценаристка й режисерка «Поганих доріг»).

Світова премʼєра «Бачення метелика» відбулася на Каннському фестивалі в програмі «Особливий погляд» — другій за важливістю секції. На Одеському міжнародному кінофестивалі, який у 2022 році відбувся в межах Варшавського міжнародного кінофестивалю, картина здобула нагороду як «Найкращий український повнометражний фільм». Українська премʼєра стрічки пройшла на шостому Київському тижні критики.