Amazon отримала дозвіл на запуск понад трьох тисяч супутників для створення власної мережі інтернету

Компанія Amazon отримала від Федеральної комісії з питань звʼязку (FCC) офіційний дозвіл на запуск тисяч супутників і створення власної мережі супутникового інтернету Kuiper.

Про це повідомляє SpaceNews.

«Комісія затвердила план Amazon розгорнути та використовувати 3 236 супутників звʼязку за умов дотримання певних правил, зокрема вживати заходів для уникнення зіткнень на низькій навколоземній орбіті», — йдеться в матеріалі.

Серед іншого державний регулятор також вимагає від компанії упевнитися, що за сім років супутники можна буде безпечно вивести з користування.

Очікується, що перші супутники Kuiper виведуть на орбіту вже протягом найближчих місяців. В Amazon стверджують, що планують витратити на реалізацію плану зі створення мережі Project Kuiper щонайменше $10 мільярдів.