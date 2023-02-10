У Кенії знайшли одні з найдавніших знарядь для обробки їжі — їм майже 3 мільйони років

Археологи в Кенії знайшли одні з найдавніших камʼяних знарядь, які коли-небудь використовували люди. Їм приблизно 2,9 мільйона років.

Про це пише BBC.

Знаряддя знайшли на місці розкопок у Ньяянзі, що на півострові Хома на заході Кенії. Там також знайшли два міцні корінні зуби, які належать представнику роду парантропів. За словами дослідників, інструменти використовували, щоб рубати бегемотів і рослинні матеріали, таких як бульби та фрукти.

Раніше вважалося, що найдавніші інструменти були створені у період Олдувайської культури — понад 2,5 мільйона років тому. Їх начебто використовували лише предки Homo Sapiens, групи, яка включає сучасну людину та її найближчих родичів. Знахідка вказує, що знаряддя праці використовували інші гілки ранніх людей, а не лише предки Homo Sapiens.

«Звʼязок цих знарядь із парантропами може підказати, хто створив найдавніші інструменти Олдувайської культури. Можливо, не тільки Homo, але й інші види гомінідів обробляли їжу цими інструментами», — сказав антрополог Томас Пламмер з Queens College в Нью-Йорку.