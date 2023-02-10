У зоопарку Честеру народилось дитинча рідкісного лемура — уперше в Європі

В Англії, у місті Честер народився лемур виду сіфака Кокереля («танцюючий лемур») — тварину вперше вивели в Європі.

Про це повідомив сам зоопарк.

Народження цього дитинчати стало «знаменним моментом для цього виду». Його батьків — Беатріс та Елліот — привезли до зоопарку Честеру зі США. Наразі й мати, і дитинча почуваються прекрасно.

Малюк народився у грудні, він поки що міцно чіпляється за живіт матері, а потім приблизно до 6 місяців буде кататися на її спині. Співробітники зоопарку визначать стать крихітного примата, коли він почне відокремлюватись від мами.

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Загалом у Європі сім тварин цього виду. Зоопарк заявив, що народження малюка «запустило» європейську програму з розведення «танцюючих лемурів», яка може стати «рятувальною шлюпкою і запобігатиме їх повному знищенню».

Цей вид зустрічається тільки в дикій природі. Тварини живуть на верхівках дерев на північному заході Мадагаскару, за останні 30 років їх чисельність скоротилася на 80% через повсюдну вирубку лісів. Від інших лемурів вони відрізняються тим, як рухаються — вони стрибають по землі з боку в бік на задніх лапах, ніби танцюючи.