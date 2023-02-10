Науковці запропонували додати четвертий сигнал світлофора для безпілотних автівок

Науковці з Університету Північної Кароліни запропонували додати для безпілотного транспорту четвертий сигнал світлофора — білий.

Про це пише New Atlas.

Дослідження показало, що четвертий сигнал світлофора суттєво знизить затори на перехрестях та витрати палива.

Ідея полягає в тому, що безпілотники можуть комунікувати один з одним та розподіляти порядок руху ефективніше, ніж світлофори. Тому існуючі сигнали світлофора мають зберегти своє значення, а четвертий сигналізуватиме «рухайся за транспортом, що йде попереду»: треба їхати, якщо їде він, або зупинитися, якщо він стоїть.

Компʼютерне моделювання, засноване на реальному трафіку, показує, що таке рішення дійсно має певні переваги. Науковці підрахували, що в деяких випадках білий сигнал світлофора зможе зменшити затримки на дорогах більш ніж на 90%.

Якщо на безпілотники припадатиме лише 10% учасників руху, затримки знизяться на три відсотки, але якщо їхня кількість сягне 30%, виграш уже перевищить 10%.