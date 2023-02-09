Українські партизани розповіли, як допомагали знищити офіцерів ФСБ у Херсоні

Українські партизани в Херсоні розповіли агентству Reuters, як допомагали спецслужбам збирати інформацію про російських окупантів.

За словами одного з учасників підпілля із позивним «Долар», восени 2022 року СБУ дізналася, що співробітники ФСБ зупинилися в готелі «Нінель» у центрі міста. «Долара» попросили перевірити це, і він їздив повз готель разом зі своєю дружиною і спільницею із позивним «Касатка».

Наявність озброєних охоронців, яких вони регулярно бачили біля готелю, переконали подружжя, що всередині перебувають офіцери ФСБ. «Долар» повідомив про це своєму куратору в СБУ.

Вранці 5 жовтня в готелі пролунав потужний вибух. За даними ЗМІ, тоді загинули двоє офіцерів ФСБ і ще семеро російських військових. Після того, за словами партизана, він отримав повідомлення від куратора: «Погляньте, як справи в готелі «Нінель». У відповідь «Долар» написав: «Готелю більше немає».

«Долар» разом з іншими херсонцями з позивними «Коля» і «Март» вперше спробував протистояти росіянам 1 березня. Тоді вони хотіли загородити Антонівській міст бетонними блоками, щоб завадити росіянам просуватися, але не встигли — окупанти вже зайшли в місто.

Після цього українські партизани розгорнули підпільну мережу, до якої залучали мешканців Херсону. Коля, як досвідчений мисливець, добре знав херсонську місцевість. Він отримував інформацію від селян. Зокрема, партизанам допомагала літня жінка, яка рахувала російську техніку, поки доїла корову.

Март також збирав розвіддані про розташування російських військових в аеропорту «Херсон» у Чорнобаївці. Мережа його інформаторів називалася «Маямі» і складалася з пʼяти людей. Окупанти розмістили в аеропорту свій штаб, після чого його неодноразово атакували ЗСУ.

Наприкінці серпня росіяни заарештували чотирьох членів угруповання «Маямі». Його засновнику із позивним «Март» вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Двоє американських чиновників заявили Reuters, що саме такі операції українських партизанів допомогли прискорити відступ росіян з Херсону.