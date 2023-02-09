Дослідження Risk Analysis: Австралія та Нова Зеландія найкраще переживуть ядерний апокаліпсис

Австралія й Нова Зеландія найкраще підходять для того, щоб пережити «ядерну зиму» й допомогти перезавантажити людську цивілізацію. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в журналі Risk Analysis. Дослідники виявили, що Австралія, а за нею й сусідня Нова Зеландія найкраще підходять для того, щоб пережити «ядерну зиму» і допомогти перезавантажити людську цивілізацію. «Ядерна зима» — це гіпотетичний глобальний стан клімату Землі в результаті широкомасштабної ядерної війни. За гіпотезою вважається, що в результаті викиду в стратосферу великої кількості диму і сажі температура на планеті повсюдно знизиться до арктичної — внаслідок суттєвого підвищення кількості відбитого світла. Підтвердження ця теорія не знайшла.

Автори роботи порівняли 38 острівних країн за 13 факторами: виробництво продуктів харчування, енергетична самозабезпеченість, виробництво та вплив стихійного лиха на клімат. Австралія та Нова Зеландія — потужні виробники сільськогосподарської продукції, до того ж географічно вони приховані від ймовірних місць випадання радіоактивних опадів у північній півкулі. Буфер продовольства в Австралії величезний — з потенціалом нагодувати багато десятків мільйонів людей.

Відносно хороша інфраструктура Австралії, величезний надлишок енергії, високий рівень безпеки в галузі охорони здоровʼя та оборонний бюджет — усе це допомогло їй опинитися вгорі таблиці. Проте Австралія має важливий фактор, який працює проти неї: її відносно тісні військові звʼязки з Британією та США роблять її вірогіднішою ціллю в ядерній війні. Тут Нова Зеландія має переваги — завдяки своєму давньому безʼядерному статусу.

Попри велику кількість їжі в Новій Зеландії та її високий рейтинг за показниками соціальної згуртованості, закриття світової торгівлі може поступово прискорити соціальний колапс. До того ж у країні немає підприємств з переробки пального, і вона сильно залежить від імпорту дизельного палива, пестицидів та обладнання, які необхідні для підтримки сільськогосподарського сектора.