Чеська ČEZ ініціювала арбітраж проти «Газпрому» — вимагають $45 млн компенсації

Чеська енергетична група ČEZ ініціювала позов проти російського газового монополіста «Газпром» у міжнародному арбітражному суді Женеви і вимагає компенсації за скорочення постачань газу в 2022 році. Ідеться про компенсацію у розмірі мільярда чеських крон ($45,3 млн), повідомляє група.

Компанія купувала газ в основному через посередників, але також мала прямий контракт із «Газпромом» на невелику частину свого імпорту, який діяв до кінця 2022 року.