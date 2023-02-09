Австралія прибере китайські камери спостереження через загрози для нацбезпеки

Австралія прибере камери відеоспостереження китайського виробництва з державних обʼєктів через загрози для національної безпеки.

Про це пише BBC.

Перевірка виявила на урядових обʼєктах країни 900 одиниць обладнання для спостереження, виготовленого компаніями Hikvision і Dahua.

Камери та інші безпекові прилади китайського виробництва працювали на більш ніж 200 будівлях майже в кожному департаменті, зокрема у Міністерстві закордонних справ та у генерального прокурора. Принаймні одну одиницю також знайшли в Міноборони, але загальна кількість такого обладнання на оборонних обʼєктах невідома. В Австралії припускають, що дані з цих пристроїв можуть бути доступні уряду Китаю.

Компанія Hikvision заявила, що побоювання австралійців необґрунтовані. Dahua не відповіла на запит про коментарі.

Міністр оборони та віцепремʼєр-міністр Річард Марлз зазначив, що уряд знайде та вилучить камери з будь-яких оборонних обʼєктів, щоб повністю їх убезпечити. Генеральний прокурор Марк Дрейфус додав, що перевірка камер на урядових будівлях триває.

Премʼєр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що його не хвилює, як китайський уряд відреагує на цей крок.

«Ми діємо відповідно до національних інтересів Австралії. Ми робимо це прозоро, і це те, що ми продовжимо робити», — сказав він.