Збірна США з боксу знялася з ЧС через участь у ньому росіян та білорусів

Чоловіча та жіноча збірні США з боксу відмовилися від участі в найближчих чемпіонатах світу через те, що туди допустять команди з росії та Білорусі. Ті виступатимуть під національними прапорами.

Про це йдеться на сайті Американської федерації боксу.

У заяві організації зазначено, що Міжнародна федерація боксу «не змогла виконати заявлену місію: просувати, підтримувати та керувати спортивним боксом у всьому світі відповідно до вимог та духу Олімпійської хартії».

Жіночий чемпіонат світу пройде в березні в Індії, чоловічий — у травні в Узбекистані. Боксерів з росії та Білорусі ще у жовтні допустили до міжнародних змагань рішенням Міжнародної федерації. Організація пояснила це тим, що «політика не має жодного впливу на спорт».

До цього президентом Міжнародної федерації було переобрано росіянина Умара Кремльова. Переобрання не визнала Федерація боксу України, після чого її членство в міжнародній федерації було припинене.

Через конфлікт між Міжнародною федерацією боксу та Міжнародним олімпійським комітетом бокс може бути виключений з програми Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. МОК, зокрема, зажадав від спортивної організації позбутися фінансової залежності від російської корпорації «Газпром».