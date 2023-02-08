Австралія вперше заблокувала створення вугільної шахти, щоб зберегти Великий барʼєрний риф

Вона заявила, що проєкт нової шахти становить неприйнятний ризик для території всесвітньої спадщини, яка і так дуже вразлива.

Власник шахти, скандальний австралійський мільярдер Клайв Палмер, не відреагував на відмову. Його фірма Central Queensland Coal запропонувала побудувати шахту приблизно за 700 кілометрів на північний захід від Брісбена, що видобуватиме як енергетичне, так і коксівне вугілля та працюватиме близько 20 років. У 2022 році Пліберсек заявила, що федеральний уряд може заблокувати шахту. Після того, як вона відкрила проєкт для загального розгляду, її відділ за 10 днів отримав понад 9 тисяч заявок, у більшості з яких закликали зупинити проєкт.

Влада каже, що Великий барʼєрний риф — найбільша у світі система коралових рифів — за останні шість років чотири рази зазнавав масового знебарвлення через підвищення температури моря, а його перспективи «дуже погані».