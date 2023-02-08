Український омбудсмен виходить зі складу Європейського інституту. Його австрійський представник вивіз до росії двох українських дітей

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту омбудсмана і написав туди відповідного листа.

Рішення він пояснив тим, що один із членів правління інституту незаконно вивіз до росії двох українських дітей, які через російську агресію перебували в Австрії. Це зробив генеральний секретар, член правління ЄІО доктор Йозеф Зігеле. Лубінець зазначив, що проти нього розпочате офіційне розслідування.

Лубінець також демонстративно порізав свій членський квиток організації.

Дії Зігеле він назвав порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, які мають ознаки геноциду, оскільки дітей могли вивезти примусово.

За словами українського омбудсмана, в ЄІО не провели внутрішнього розслідування та не наклали санкції на Зігеле, а президент організації не відповів на запити Лубінця.