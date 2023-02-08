Криптографи розшифрували листи королеви Шотландії Марії І Стюарт і знайшли там 50 раніше невідомих літер

Команда міжнародних дослідників розшифрувала колекцію листів, які колись належали Марії І Стюарт, королеві Шотландії.

Про це пише Live Science.

Марія І Стюарт вела цю переписку зі своєю двоюрідною сестрою Єлизаветою I між 1578 і 1584 роками, коли була у вʼязниці. Листи написані за допомогою складної системи шифру, яка містить суміш літер і символів.

Команда криптографів натрапила на ці таємничі тексти в архівах Національної бібліотеки Франції в Парижі.

Щоб зрозуміти написане, дослідники задіяли компʼютер, а також вручну порівнювали тексти, написані в інших історичних рукописах. Таким чином вони розшифрували загалом 57 літер, 50 з яких були раніше невідомі історикам. Також вдалося ідентифікували символи, які представляють конкретні імена, місця та дати.

Марія використовувала дієслова та прислівники у формі жіночого роду і часто згадувала прізвище Волсінгем — сер Френсіс Волсінгем був головним секретарем королеви Єлизавети I.

Королева Шотландії писала, як погіршилося її здоровʼя під час увʼязнення, описувала погані умови життя у вʼязниці та подробиці її поточних переговорів з королевою Єлизаветою I щодо її звільнення. Марія нарікає, що вони «не проводилися як належить».

На думку науковців, розшифровка цих листів є найважливішою знахідкою про Марію І Стюарт, королеву Шотландії за останні 100 років.