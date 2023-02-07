У Польщі планують щомісяця готувати по два батальйони ЗСУ

У Польщі планують щомісяця готувати по два батальйони Збройних сил України. У країні триває місія Євросоюзу з навчання українських військових.

Про це на засіданні комісії Сейму з національної оборони сказав заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич, пише Укрінформ.

Він зазначив, що Польща представила найбільшу пропозицію навчання підрозділів ЗСУ. Там готові не просто готувати військових, а ще проводити спеціальну підготовку саперів і медиків.

«Польська пропозиція вирізняється декларацією групової підготовки. Будемо щомісяця розпочинати навчання одночасно двох українських батальйонів», — наголосив Скуркевич.

Заступник міністра підкреслив, що місія з навчання підрозділів ЗСУ не повинна обмежуватися тренуванням, а має пропонувати українській стороні комплексний пакет з підготовки українських військ до бойових дій. Він також має включати безкоштовну передачу техніки, на якій відбуваються навчання.