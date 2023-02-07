Зеленський призначив очільників Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення очільників трьох обласних держадміністрацій: Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької.
Відповідні укази розміщені на сайті президента 7 лютого.
- Дніпропетровську область очолив Сергій Лисак, бригадний генерал, раніше очолював СБУ Дніпропетровської області;
- Запорізьку область — Юрій Малашко, заступник керівника Антитерористичного центру при СБУ;
- Херсонську область — Олександр Прокудін, начальник Нацполіції Херсонської області.
24 січня Зеленський звільнив з посад пʼятьох очільників обласних держадміністрацій: Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Київської та Сумської. Колишній очільник Київської ОВА Олексій Кулеба пішов працювати заступником голови Офісу президента.