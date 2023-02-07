В Україні розширили програму обміну старих ламп розжарювання на нові LED — тепер це можна зробити і в селищах

В Україні розширили програму обміну старих ламп розжарювання на нові LED. Якщо раніше програма була доступна лише в обласних центрах, а також у Кривому Розі, Краматорську та Покровську, то тепер обміняти лампочки можна у містах та селищах міського типу по всій країні.

Про це Міністерство цифрової трансформації повідомило 7 лютого.

У Дніпропетровській та Донецькій областях послуга запрацює з 9 лютого, а до кінця місяця лампи отримають навіть найменші села.

Кожен може замінити пʼять старих робочих ламп на нові LED. Для цього потрібно подати заяву про обмін у застосунку «Дія» та забрати лампи у відділенні «Укрпошти».

Від початку запуску програми 30 січня українці замовили понад 1,1 млн енергоощадних лампочок через «Дію».

Найбільше обміняли ламп:

Київ — 230 тисяч;

Дніпро — 130 тисяч;

Львів — 94 тисячі;

Харків — 91 тисяча.