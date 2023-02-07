У Гонконгу на Disney+ заблокували епізод «Сімпсонів». Там згадувалися китайські трудові табори

У Гонконгу епізод «Сімпсонів», у якому згадуються примусові трудові табори в Китаї, видалили з потокового сервісу Disney+.

Про це пише The Guardian.

У другій серії останнього сезону американського мультсеріалу Мардж купує інтерактивний велотренажер. Під час інтерактивної екскурсії він відправляє Мардж до Великої китайської стіни — там мова йде про «біткойн-рудники, примусові трудові табори, у яких діти виготовляють смартфони, і романтику».

The Guardian підтвердила, що епізод під назвою One Angry Lisa зник з Disney+ у Гонконгу, натомість всі інші серії доступні.