Україна розсекретила документи про депортації українців у 40—50-х роках ХХ століття

Міністерство внутрішніх справ України скасувало гриф секретності з архівних документів про репресії та депортації українців з Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської областей у 40—50-х роках ХХ століття. Про це МВС повідомило 7 лютого. У фондах Галузевого державного архіву зараз зберігаються документи, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках, ешелонні списки громадян Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

Ці архівні документи будуть доступні для громадськості, в тому числі їх опублікують на офіційних сайтах. Із початком Другої світової війни СРСР окупував Західну Україну. Тут радянський режим одразу ж розпочав масові депортації, тільки прискореними темпами. Лише з кінця 1939 року і протягом 1940-го із Західної України до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на північ СРСР вивезли, за різними підрахунками, від 10 до 20 відсотків населення.