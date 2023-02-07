Reuters: Швейцарія наблизилася до скасування заборони на передачу зброї Україні

Швейцарія близька до того, щоб скасувати заборону на передачу Україні озброєнь швейцарського виробництва.

Про це пише Reuters.

Зараз покупцям швейцарської зброї заборонено її реекспортувати, і це обмеження, на думку деяких представників збройної промисловості країни, шкодить торгівлі. Крім того, європейські сусіди Швейцарії все частіше закликають країну дозволити передавати зброю Києву. Однак, думки швейцарських законодавців щодо цього питання розділилися.

Лідер правоцентристської партії FDP Тьєррі Буркарт подав до уряду прохання дозволити реекспорт зброї в країни з демократичними цінностями, подібними до швейцарських.

«Ми хочемо бути нейтральними, але ми є частиною західного світу», — аргументував він.

На думку Буркарта, у Швейцарії не може бути права вето, щоб зупинити інші країни у наданні допомоги Україні. В іншому випадку це означатиме підтримку росії, що не є нейтралітетом.

З такою позицією погоджується все більше виборців у Швейцарії. Соцопитування Sotomo, опубліковане 5 лютого, показало, що 55% респондентів підтримують дозвіл на реекспорт зброї в Україну.

Буркарт також сказав, що він отримав позитивні сигнали щодо зміни закону від інших партій. Уряд Швейцарії,своєю чергою, заявив, що не перешкоджатиме парламентським обговоренням.

«Берн дотримується існуючої законодавчої бази... і розгляне пропозиції в належний час», — сказав речник Департаменту з економічних питань, який курирує питання торгівлі зброєю.