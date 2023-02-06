У Туреччині кількість загиблих від землетрусів перевищила тисячу людей

У Туреччині кількість загиблих від землетрусів вже досягла 1 014 людей.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у зведенні станом на 14:20.
Поранено понад пʼять тисяч людей, майже три тисячі будівель зруйновані.
- Перший землетрус стався вранці 6 лютого, магнітудою 7,8 — і одразу став найсильнішим у Туреччині в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 та 7,6. У сусідній Сирії Міністерство охорони здоровʼя заявило про 403 загиблих та 1 300 поранених. Наслідки землетрусів відчували у Греції, Грузії (Батумі) та Вірменії.