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У США вручили «Греммі». Бейонсе стала володаркою рекордної кількості премій

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Національна академія мистецтва та науки звукозапису США вручила 65-ту музичну премію «Греммі».

Співачка Бейонсе здобула рекордну 32-у премію «Греммі». Вона отримала чотири нагороди в номінаціях:

  • Найкращий танцювальний/електронний запис — трек Break My Soul;
  • Найкраще виконання в стилі R&B — Plastic Off the Sofa;
  • Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом — Renaissance;
  • Краща пісня у стилі R&B — Cut Іt.

Відтак Бейонсе має 32 «Греммі». Попередній рекорд належав диригенту Георгу Шолті — 31 нагорода, цей рекорд тримався понад 20 років.

Бейонсе отримує нагороду «Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом» під час 65-ї церемонії вручення премії «Греммі», 5 лютого 2023 року.

Бейонсе отримує нагороду «Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом» під час 65-ї церемонії вручення премії «Греммі», 5 лютого 2023 року.

Getty Images / «Бабель»

Інші номінації: