У США вручили «Греммі». Бейонсе стала володаркою рекордної кількості премій

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США вручила 65-ту музичну премію «Греммі».
Співачка Бейонсе здобула рекордну 32-у премію «Греммі». Вона отримала чотири нагороди в номінаціях:
- Найкращий танцювальний/електронний запис — трек Break My Soul;
- Найкраще виконання в стилі R&B — Plastic Off the Sofa;
- Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом — Renaissance;
- Краща пісня у стилі R&B — Cut Іt.
Відтак Бейонсе має 32 «Греммі». Попередній рекорд належав диригенту Георгу Шолті — 31 нагорода, цей рекорд тримався понад 20 років.
Інші номінації:
- Запис року — “About Damn Time” Lizzo;
- Альбом року — “Harry’s House”, Гаррі Стайлс;
- Пісня року — “Just Like That”, Бонні Райт;
- Найкращий новий виконавець — Самара Джой;
- Найкраще сольне поп-виконання — “Easy on Me”, Адель;
- Найкраще поп-виконання дуету — “Unholy”, Сем Сміт та Кім Петрас;
- Найкраще рок-виконання — “Broken Horses”, Бренді Карлайл;
- Найкраще метал-виконання — “Degradation Rules”, Оззі Осборн за участю Тоні Айоммі;
- Найкращий рок-альбом — “Patient Number 9”, Оззі Осборн.