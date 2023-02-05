У першому турі президентських виборів на Кіпрі переміг ексочільник МЗС. Але буде другий тур

У першому турі президентських виборів на Кіпрі переміг колишній очільник МЗС Нікос Хрістодулідіс. За нього проголосували 33,58% виборців.

Про це йдеться на офіційному сайті виборчої комісії Кіпру.

Оскільки Хрістодулідіс не набрав 50% голосів, то в країні відбудеться другий тур. До нього вийшов колишній кіпрський дипломат Андреас Мавроянніс. За нього проголосували 29,79% виборців.

Третє місце посів кіпрський депутат Аверов Неофіту із 26,57% голосів.

Опитування прогнозують впевнену перемогу Хрістодулідіса у другому турі.

Перед новим президентом стоятимуть такі завдання, як вихід з глухого кута в переговорах про воззʼєднання, боротьба з нелегальною міграцією та відновлення іміджу країни, заплямованого корупційними скандалами.