У ЄС запрацювало ембарго на російські нафтопродукти

Із 5 лютого в Євросоюзі запрацювало ембарго на російські нафтопродукти. Це означає, що країнам-членам ЄС заборонено купувати нафтопродукти, виготовлені з російської нафти.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідні санкції ЄС схвалив ще влітку 2022 року, але набрали чинності вони лише зараз. Ембарго ж на поставки нафти запрацювали з 5 грудня, а на нафтопродукти — з 5 лютого.

Виняток у ЄС зробили для Болгарії та Хорватії, а також під санкції не потрапили поставки трубопроводом «Дружба». До кінця 2023 року вони можуть і надалі закуповувати деякі нафтопродукти. Чехія теж отримала право купувати російський дизель.

Із 5 лютого запрацювала і цінова межа на російські нафтопродукти. Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) становитиме $45 за барель, а для преміальних продуктів (наприклад, дизельне пальне) — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф. Для суден із російськими нафтопродуктами, які були закуплені та завантажені до 5 лютого та вивантажені до 1 квітня, передбачено перехідний період на 55 днів.